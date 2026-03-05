https://news.day.az/popularblog/1820089.html Японский сад в Баку - ВИДЕО Азербайджанский гид guide_xan рассказал о японском саду в Баку. Как передает Day.Az, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграм.
Японский сад в Баку - ВИДЕО
Азербайджанский гид guide_xan рассказал о японском саду в Баку.
Как передает Day.Az, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре