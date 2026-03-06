Наджиба удивила сестру красивым подарком

Азербайджанский блогер Наджиба сделала подарок своей сестре на день рождения.

Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео девушка показала большую корзину, наполненную косметикой и уходовыми средствами, и засняла трогательную реакцию своей младшей сестры.