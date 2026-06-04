https://news.day.az/popularblog/1838627.html

А вы знали, что в Баку есть такой дворец? - ВИДЕО

Азербайджанский блогер Виктория Гусейнова, более известная как victoria_notbeckham, рассказала о Дебуровском дворце в Баку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.