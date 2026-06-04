А вы знали, что в Баку есть такой дворец?

Азербайджанский блогер Виктория Гусейнова, более известная как victoria_notbeckham, рассказала о Дебуровском дворце в Баку.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.