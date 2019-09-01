Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку". Артистка записала и опубликовала видео в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в интервью каналу "А поговорить" певица противопоставила себя "мирным" звездам шоу-бизнеса и "телочкам в туфлях", упомянув и имя Валерии.

"Прозвучало все именно так, что Валерия - это именно та самая "телочка в туфлях" <...> Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась. Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка", - пояснила Наргиз.



В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. По словам певицы, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе. В программе "А поговорить" она сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина.



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