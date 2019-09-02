Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала весьма эротичный снимок в своем Instagram. На фото певица в образе из фильма "Стриптизерши", в котором она сыграла главную героиню Рамону.

Как сообщает Day.Az, Дженнифер Лопес позирует в блестящем боди с бахромой, который сексуально подчеркивает ягодицы и бедра звезды. В кадре она прижимает к груди купюры долларов. По сюжету, стриптизерши были разочарованы системой распределения заработанных ими средств и решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Танцовщицы устраивали богачам с Уолл-Стрит отдых, во время которого женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

Отметим, что главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер и реперша Cardi B.

Н. Гасымова

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