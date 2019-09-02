В Шамахы проходит первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина.

Как сообщает Day.Az, первый день фестиваля запомнился гостям невероятным концертом народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой.

Звезда отечественного шоу-бизнеса восхитила фанатов исполнением своих хитов. Оставаясь верной тематике фестиваля, Кязимова для выступления выбрала алое платье с вышитыми на нем виноградными гроздьями.

Н. Гасымова

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