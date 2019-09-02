Знаменитый сценарист культового британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" и автор множества романов и новеллизаций о Докторе Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Только что мы получили известие, что легендарный автор "Доктора Кто" Терренс Дикс умер. Мы потрясены до глубины души. Это был невероятно талантливый человек, с которым мы с удовольствием беседовали в течение многих лет... Его будет очень не хватать!" - говорится в сообщении на фанатской странице Twitter, посвященной сериалу.

Дикс присоединился к команде, работавшей над созданием сериала "Доктор Кто", в 1968 году, через пять лет после начала сериала. Дикс написал сценарии к множеству эпизодов эпохи Второго и Третьего Докторов. После ухода с должности сценариста, Дикс продолжал сотрудничать с компанией BBC, выпускавшей сериал, и написал еще несколько сценариев. Кроме того, Дикс стал автором ряда романов и новеллизаций (художественная адаптация сценария - ред.), посвященных центральному персонажу сериала "Доктор Кто".

Культовый британский научно-фантастический сериал "Доктор Кто", который существует с 1963 года, является одним из самых продолжительных на телевидении. Доктор - путешественник во времени, который обладает способностью "регенерировать", меняя при этом внешность и поведение. Это позволяет создателям сериала менять исполнителя главной роли.