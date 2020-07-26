Умер ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Актер, певец и телеведущий американской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?" Реджис Филбин умер в возрасте 88 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление его семьи.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый Реджис Филбин скончался прошлой ночью по естественным причинам, за месяц до своего 89-летия", - говорится в заявлении родственников телеведущего. Они выразили благодарность его поклонникам за их поддержку в течение его 60-летней карьеры.

Реджис Филбин родился в Нью-Йорке 25 августа 1931 года. На американском телевидении начал работать с 50-х годов. Вел развлекательные программы и телеигры, в том числе местную версию шоу "Кто хочет стать миллионером?" с 1999 по 2002-й и в 2009 годах. Известен как "самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе". Выиграл шесть премий "Эмми" и ряд других наград, удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде, был внесен в книгу рекордов Гиннесса за рекорд по проведенному перед телекамерами времени.