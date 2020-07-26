Настя Ивлеева с мужем заразились коронавирусом

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом. Об этом Ивлеева написала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" - написала блогерша, анонсировав "подробности болезни и симптомы" в следующем посте.

В свою очередь, Элджей разместил в Instagram-сторис положительный результат теста со словами: "У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее".