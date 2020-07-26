https://news.day.az/showbiz/1256639.html Настя Ивлеева с мужем заразились коронавирусом
Настя Ивлеева с мужем заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом. Об этом Ивлеева написала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" - написала блогерша, анонсировав "подробности болезни и симптомы" в следующем посте.
В свою очередь, Элджей разместил в Instagram-сторис положительный результат теста со словами: "У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее".
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