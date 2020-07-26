Умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд

Знаменитая актриса, одна из последних представителей так называемой золотой эры Голливуда Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Hollywood Reporter сообщает со ссылкой на представителя актрисы, что она умерла от естественных причин в Париже, где жила последние годы.

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику.

Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине "Унесенные ветром". Де Хэвилленд дважды завоевывала премию "Оскар" как лучшая актриса: за роли в фильмах "Каждому своё" (1946) и в "Наследнице" (1949).

Младшая сестрой де Хэвилленд была другая голливудская актриса, ныне также покойная Джоан Фонтейн. Сестры были известны не только актерским талантом, но и крайне натянутыми отношениями.