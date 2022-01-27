https://news.day.az/showbiz/1430397.html Звезда "Великолепного века" покинул Турцию с семьей
Звезда "Великолепного века" покинул Турцию с семьей
Турецкие актеры Халит Эргенч и Бергюзар Корель покинули родину с тремя детьми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Теперь семья будет жить в Лондоне.
После съемок сериала "Вавилон" Эргенч отказывался от всех предлагаемых ему проектов и все свободное время посвящал семье. Возвращаться в Турцию супруги не планируют.
Официального заявления о причинах переезда Эргенч не делал, но подтвердил факт переезда в Великобританию.
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