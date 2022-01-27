Звезда "Великолепного века" покинул Турцию с семьей

Турецкие актеры Халит Эргенч и Бергюзар Корель покинули родину с тремя детьми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь семья будет жить в Лондоне.

После съемок сериала "Вавилон" Эргенч отказывался от всех предлагаемых ему проектов и все свободное время посвящал семье. Возвращаться в Турцию супруги не планируют.

Официального заявления о причинах переезда Эргенч не делал, но подтвердил факт переезда в Великобританию.