Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта

Популярный блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов получил травму во время съемок спортивно-развлекательного шоу "Вызов", премьера которого состоится на одном из российских телеканалов.

Как передает Day.Az, о происшествии Гусейн Гасанов сообщил в stories своей страницы в Instagram, поделившись видеокадрами, где ему оказывают помощь в машине скорой помощи. При каких обстоятельствах была получена травма, блогер уточнять не стал.

Отметим, что съемки проекта проходят в Карелии.