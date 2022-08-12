https://news.day.az/showbiz/1486644.html Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта - ФОТО
Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта - ФОТО
Популярный блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов получил травму во время съемок спортивно-развлекательного шоу "Вызов", премьера которого состоится на одном из российских телеканалов.
Как передает Day.Az, о происшествии Гусейн Гасанов сообщил в stories своей страницы в Instagram, поделившись видеокадрами, где ему оказывают помощь в машине скорой помощи. При каких обстоятельствах была получена травма, блогер уточнять не стал.
Отметим, что съемки проекта проходят в Карелии.
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