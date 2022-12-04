Paramount продлила сериал с Сильвестром Сталлоне "Король Талсы"

Стриминговый сервис Paramount+ продлил на второй сезон криминальную драму "Король Талсы" с Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает Day.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Шоу, придуманное создателем "Йеллоустоуна" Тейлором Шериданом, стало большим успехом: согласно данным измерителя Nielsen, премьерный эпизод посмотрели 3,7 млн зрителей, что сделало "Короля Талсы" самым рейтинговым кабельным дебютом 2022 года. Как отмечает The Hollywood Reporter, скорее всего, значительную роль в этом сыграл показ серии после одного из эпизодов "Йеллоустоуна", который смотрели 8 млн зрителей, на канале Paramount Network.

"Король Талсы" - первая сериальная роль Сильвестра Сталлоне. В шоу он изображает капо мафии, который выходит из тюрьмы и создает собственную преступную группировку.