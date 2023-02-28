К Алеку Болдуину подали иски еще трое пострадавших на съемках «Раста»

Трое бывших участников съемочной группы фильма "Раст" ("Ржавчина") подали в суд на Алека Болдуина и продюсеров картины. Они обвиняют авторов фильма в халатности, передает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Истцы Росс Аддиего, Доран Кертин и Риз Прайс заявили, что были свидетелями того, как Болдуин случайно застрелил оператора фильма Галину Хатчинс. Они уточнили, что после инцидента страдали от потери слуха и вибрационного шока после того, как на съемках был произведен выстрел боевым патроном, случайно оказавшимся на месте холостого. Сейчас они заявляют о продолжающейся депрессии, тревожности, бессоннице, симптомах посттравматического расстройства.

Пострадавшие утверждают, что трагедия произошла из-за спешки в производстве картины и незадокументированной перезарядки орудия. Они рассказали, что Болдуин якобы перед съемками роковой сцены получил непроверенный револьвер, не попросил провести инструктаж о безопасности. Кроме того, после инцидента продюсеры, по словам истцов, не предложили пострадавшим помощи.