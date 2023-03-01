Кортни Кокс получила звезду на голливудской «Аллее славы»

58-летняя актриса Кортни Кокс была удостоена собственной звезды на голливудской "Аллее славы", а коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу пришли поддержать ее. Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Энистон и Кудроу произнесли эмоциональную речь в честь достижения своей лучшей подруги.

"Для нас большая честь быть здесь сегодня и говорить от твоего имени, как твои коллеги, твои друзья, твоя семья, твои сестры", - сказала Энистон. На это Кудроу добавила: "И так было с тех пор, как мы познакомились почти 30 лет назад".

Актриса также вспомнили веселые случаи со съемок сериала "Друзья", например, тот факт, что Кокс не хотела с ними играть в покер, но делала это для сближения с коллективом.

"Кортни, мы просто хотим сказать, что мы сильно гордимся тем, что знаем тебя. Ты - по-настоящему красивый, талантливый и, что самое главное, по-настоящему добрый и порядочный человек. Спасибо тебе за то, что ты украсила нашу жизнь", - сказала Кудроу.

После церемонии Кокс поговорила с изданием Access Hollywood о том, как много значат для нее Энистон и Кудроу.

"Они мои девочки, я люблю их. Они поддерживают меня во многих вопросах, поэтому неудивительно, что они вышли под дождь и поддержали меня здесь", - заявила она.

Коллеги Кортни Кокс по сериалу "Друзья" Дэвид Швиммер, Мэтью Перри и Мэтт ЛеБлан пропустили это важное событие.