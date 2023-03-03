The Weeknd сыграет главную роль в фильме по собственному сценарию

Певец The Weeknd впервые сыграет главную роль в художественном фильме. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист написал сценарий к предстоящему проекту, название и детали сюжета которого пока не раскрываются. Также музыкант (настоящее имя - Эйбел Тесфайе) спродюсирует фильм.

В числе актеров также оказались Дженна Ортега ("Уэнсдэй") и Барри Кеоган ("Дюнкерк"). Режиссер картины - Трей Эдвард Шульц, снявший "Оно приходит ночью" и "Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс".