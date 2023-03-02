50 Cent намекнул на появление в GTA 6

Американский рэпер Кертис 50 Cent Джексон намекнул на свое участие в Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games, опубликовав логотип города Вайс-Сити, который по слухам станет местом действия новой игры. Свой пост музыкант сделал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я все объясню чуть позже", - лишь добавил рэпер под изображением. В публикации прямо упоминается Вайс-Сити, вымышленный город, прототипом для которого стал Майами.

В его посте также указано слово Power - отсылка к одноименному популярному телешоу, поддерживаемому 50 Cent. Некоторые посчитали, что 50 Cent станет в игре ведущим вымышленного телешоу.

Однако 50 Cent никак больше не уточнил, что именно его связывает с GTA. Поклонники серии уверены, что музыкант так или иначе участвует в разработке игры.

После прошлогодних утечек GTA 6 стало очевидно, что действие следующей игры будет происходить в обновленном Вайс-Сити в современное время. Город был доступен для геймеров в двух играх серии - Vice City и Vice City Stories, однако тогда все события происходили в 1980-х годах.