https://news.day.az/showbiz/1542938.html Надир Рустамли и Севиндж Агасиева представили клип на дуэтную песню - ФОТО - ВИДЕО
Надир Рустамли и Севиндж Агасиева представили клип на дуэтную песню - ФОТО - ВИДЕО
Участник "Евровидения-2022", известный певец Надир Рустамли и композитор и исполнительница Севиндж Агасиева, выступающая под сценическим псевдонимом SİVVA, представили вниманию поклонников видеоклип на дуэтную композицию "Əbədi sevgi" (Вечная любовь), сообщает Day.Az.
Автором слов песни является Руслан Карслы, автором музыки - Севиндж Агасиева. Режиссером видеоклипа выступил Фархад Али.
Лирическая композиция повествует о большой любви, расставании, тоске по родному человеку и мечте снова быть вместе... У песни есть все шансы стать хитом.
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