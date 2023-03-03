Виртуальные участники группы ABBA отправятся в мировой тур

Музыкальный коллектив ABBA отправится в мировое турне в виртуальном составе. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2022 году состоялось выступление ABBA "Voyage", в ходе которого были представлены цифровые "молодые" версии участников группы. Концерт собрал около миллиона слушателей. Теперь шоу будет проходить на специально модифицированных аренах в крупных городах по всему миру.

Проект с цифровыми копиями музыкантов создавался почти шесть лет. Автор задумки Джордж Лукас использовал технологию Motion-capture Light & Magic для создания "ABBA-tars". Так артисты выглядели в 1979 году.