Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции

67-летний Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о деменции актера. Кадры публикует Daily Mail, передает Day.Az.

Уиллис был одет в синий свитер, черные джоггеры и шерстяную шапку, когда он пил кофе с друзьями на прогулке в Калифорнии. В последний раз актера замечали на публике в конце января на обеде с друзьями в Лос-Анджелесе - за несколько недель до того, как семья рассказала о диагнозе Уиллиса.

В феврале семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Актер ушел из кино в марте прошлого года, - тогда врачи диагностировали у него афазию.