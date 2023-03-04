Хью Грант рассказал о вспышках гнева на съемках

62-летний британский актер Хью Грант рассказал о своих вспышках гнева на съемках фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" в 2021 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

По словам Гранта, во время съемок в Северной Ирландии он увидел на площадке женщину и сорвался на нее. "Я решил, что это кто-то из продюсеров, и ей стоило бы знать, что тут быть нельзя. Выяснилось, что это очень милая местная женщина, присматривавшая за маленькой девочкой. Ужасно. Пришлось подлизываться", - сказал он.

Кроме того, добавил актер, он устроил на площадке "немного Кристиана Бейла" и еще один раз (Грант имеет в виду случай на съемках картины "Терминатор: Да придет спаситель", когда Бейл публично сорвался на проверяющего аппаратуру оператора, и запись инцидента попала в сеть).