Махершала Али планировал сняться в сериале «The Last of Us»

Актер Махершала Али изначально собирался сыграть Джоэла в сериале HBO "Последние из нас". Об этом пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В постапокалиптической драме в конечном итоге снялись Педро Паскаль в роли Джоэла и Белла Рэмси в роли Элли. Джеффри Пирс, который озвучил брата Джоэла Томми в игре "Последние из нас", рассказал, что создатели сериала рассматривали несколько актеров на главную роль.

"Изначально они говорили с Махершалой Али о роли Джоэла, что является очевидным признаком того, что я не буду играть Томми. И когда они выбрали Педро, я знал, что этого точно не произойдет - я старше него", - вспоминает Пирс.