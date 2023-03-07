Восьмой эпизод сериала The Last of Us посмотрели 8,1 млн зрителей

Восьмой эпизод сериала The Last of Us посмотрели 8,1 млн человек на HBO Max и линейных телеканалах. Об этом сообщается на сайте Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

8,1 млн зрителей - это на 74% больше, чем в ночь выхода дебютной серии в январе, которую тогда посмотрели 4,7 млн человек. Таким образом, восьмой эпизод установил новый рекорд перед финальной серией, которая выйдет 13 марта.

По информации HBO, средняя аудитория первых пяти серий шоу - около 30 млн зрителей.

Действие проекта развивается через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в зомби.

По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина. Главные роли сыграли Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли).