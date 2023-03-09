Скончался экранный партнер Бриджит Бардо Марсель Амон

Актер и певец Марсель Амон ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Амон сыграл Тони в романтической комедии с Бриджит Бардо 1956 года "Невеста слишком хороша". Также в 1950-х годах он выступал как певец на разогревах Эдит Пиаф.