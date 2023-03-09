https://news.day.az/showbiz/1544858.html Скончался экранный партнер Бриджит Бардо Марсель Амон
Скончался экранный партнер Бриджит Бардо Марсель Амон
Актер и певец Марсель Амон ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Амон сыграл Тони в романтической комедии с Бриджит Бардо 1956 года "Невеста слишком хороша". Также в 1950-х годах он выступал как певец на разогревах Эдит Пиаф.
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