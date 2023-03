The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, смог добиться рекорда американского исполнителя Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает "Звук Медиа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, у обоих артистов насчитывается по семь хитов, которые попадали на первые строчки чарта. В мире всего две звезды с таким результатом.

Последним треком The Weeknd, попавшим в топ Billboard Hot 100, стал ремикс песни Die For You, записанный певцом совместно с Арианой Гранде. До этого на первую строчку чарта попадали такие композиции, как Blinding Lights, Save Your Tears, The Hills, Can't Feel My Face, Starboy и оригинальная версия Die For You, выпущенная в 2016 году.

Известно, что на рост количества прослушиваний исполнителя повлиял выпуск его лайв-концерта со стадиона SoFi на HBO и музыкального альбома с записанным выступлением.