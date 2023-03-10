50 Cent работает над криминальным сериалом «Vice City»

Рэпер 50 Cent работает над сериалом "Vice City" для студии Paramount+. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Криминальный проект расскажет о трех друзьях и бывших солдатах, которые возвращаются в родной город Майами в середине 80-х годов после того, как их с позором уволили из армии за участие в скандале с Иран Контрас. Персонажи сотрудничают с таинственным колумбийским иммигрантом и формируют команду грабителей.

Чед Стахелски ("Джон Уик") выступит исполнительным продюсером и режиссером сериала.