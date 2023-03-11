Фильм «Все, везде и сразу» стал самым титулованным в истории

Фильм "Все, везде и сразу" стал самой титулованной кинокартиной в истории. Об этом сообщает IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У фильма Дэн Квана и Дэниэла Шайнерта на момент выхода этой публикации 158 премий. Предыдущий рекорд принадлежал картине "Возвращение короля" - 101 награда.

Редакция IGN при подсчете учитывала номинации влиятельных организаций критиков и специалистов, а также известных кинопремий: "Золотой глобус", Indie Spirits, награды Гильдий сценаристов и продюсеров и др.

Картина "Все везде и сразу" также стала лидером по числу номинаций на "Оскар-2023" - у нее их 11. Фильм посвящен женщине, которая способна видеть версии себя из параллельных вселенных и, перемещаясь между ними, пытается спасти их от уничтожения. Лента вышла в прокат весной 2022 года и собрала более $103 млн по всему миру, став самым успешным проектом в истории студии A24.