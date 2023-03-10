Amazon выпустит сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video заказал производство сразу двух сезонов мультсериала "Бэтмен: Крестоносец в плаще", который изначально разрабатывался для HBO Max. Об этом пишет The Hollywood Reporter, отмечая, что ни одна из сторон соглашения не предоставила комментариев, поскольку соблюдены еще не все формальности, передает Day.Az.

"Бэтмен: Крестоносец в плаще" был анонсирован в 2021 году. Его разработкой занимаются Брюс Тримм, автор мультсериалов "Бэтмен" (1992 года), "Новые приключения Бэтмена" и "Бэтмен будущего", а также Джей Джей Абрамс и Мэтт Ривз, режиссер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном. Сообщалось, что новое шоу вернет супергероя в его научным корням, а также сосредоточится на ранних годах его борьбы с преступностью, когда Бэтмен еще не заключил союз с комиссаром Гордоном и полицией Готэма.

В августе 2022 года шоу попало под нож в рамках попыток нового руководства объединенной корпорации Warner Bros. Discovery сократить расходы на производство контента. Тогда было объявлено, что "Крестоносца в плаще" продадут другой платформе. Интерес к проекту проявляли, в частности, Apple TV+, Hulu и Netflix.

Первый сезон нового мультсериала будет состоять из десяти эпизодов. Дата его релиза пока не известна.