Звезды сериала «Клон» сняли шутливое романтическое видео про Жади и Лукаса

Звезды сериала "Клон" Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу сняли шутливое видео с танцем своих экранных героев Жади и Лукаса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, роликом в своих соцсетях поделилась Антонелли. На видео актриса в черном костюме и обвешанная кухонной утварью, включая сковородку и терку, исполняет танец из сериала "Клон". На нее обращает внимание Бенисиу, исполнивший роль Лукаса. Актер в недоумении смотрит на коллегу по сериалу, не веря своим глазам.

"Лукас видит танец Жади спустя 20 лет", - с юмором подписала видео Антонелли.

Во время съемок "Клона" Антонелли и Бенисиу стали настоящей парой. О своих отношениях актеры публично заявили на известном бразильском ток-шоу.

В 2005 году у пары родился общий сын Пьетро. Вскоре после рождения первенца Джованна и Мурилу объявили о своем расставании.