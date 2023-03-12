Звезда сериала "Куантико" и бывшая Мисс мира Приянка Чопра расплакалась от критики ее фигуры, сообщает FoxNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Индийская актриса призналась, что в последняя время часто сталкивается с бодишеймингом. Звезда заявила, что общепризнанные стандарты женской фигуры следует пересмотреть. В частности, она раскритиковала размерную сетку для женщин.

"Буквально на этой неделе во время примерки платья мне сказали, что я больше не вмещаюсь в "базовый размер". Базовым считается 2 размер, который рассчитан на очень худых женщин. Мне было больно до слез услышать эту критику в свой адрес", - призналась Чопра.

Актриса уточнила, что требования к женской внешности неоправданно высоки, а соответствовать им практически невозможно.

"Я очень благодарна тому трамплину, которым для меня стало участие и победа на конкурсе красоты Мисс мира. Но я очень хочу, чтобы в мои 40 меня перестали оценивать по тому, как я выгляжу", - подытожила она.