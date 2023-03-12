Ковровая дорожка «Оскара» не будет красной

Премия Американской киноакадемии "Оскар" впервые с 1961 года не откроется красной ковровой дорожкой. Об этом сообщает AP News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для 95-й церемонии вручения наград премии "Оскар" был выбран ковер цвета шампань. Последние 62 года дорожка была красной. "Я думаю, это показывает, насколько мы уверены в том, что кровь не прольется", - прокомментировал комик Джимми Киммел, которому выпала честь вести предстоящую церемонию.

Решение о ковровой дорожке оттенка шампанского было принято креативными консультантами - Лизой Лав и Раулем Авилой, отвечающим за декорации бала Института костюма Met Gala.

Мероприятие пройдет в ночь на 13 марта 2023 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. На нем выступит Рианна, беременная вторым ребенком от A$AP Rocky. Барбадосская певица исполнит саундтрек к фильму "Черная пантера: Ваканда навеки" - "Lift Me Up", номинированный на "Оскар" в категории "Лучшая песня к фильму".