https://news.day.az/showbiz/1546189.html Леди Гага бросилась на помощь упавшему на ковровой дорожке «Оскара» фотографу - ВИДЕО
Леди Гага бросилась на помощь упавшему на ковровой дорожке «Оскара» фотографу - ВИДЕО
Актриса и певица Леди Гага бросилась на помощь фотографу, который упал позади нее во время прохода исполнительницы по ковровой дорожке на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает Page Six.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, фотограф пытался запечатлеть образ Гаги в Versace, однако потерял равновесие и упал на ковер. На кадрах видно, как актриса взволнованно вздохнула и подбежала к мужчине, чтобы помочь, однако он быстро встал на ноги. Поняв, что с фотографом все в порядке, певица вернулась к главному событию, а зрители похвалили ее жест.
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