В Баку пройдет гала-вечер фильма "Elçilik", в котором снялась Мерал Конрат - ВИДЕО
17 марта в Park Cinema Flame Towers состоится гала-вечер романтической комедии "Elçilik"(Сватовство), сообщили Day.Az в пресс-службе Park Cinema.
На вечере исполнители главных ролей, а также члены съемочной команды фильма встретятся со зрителями, вместе с ними посмотрят комедию.
Комедия рассказывает о том, как семья из Турции сватается к азербайджанской семье. Эти семьи познакомились через социальную сеть и считают друг друга обеспеченными. Они решают породниться, чтобы разделить богатство друг друга. Но все идет не совсем по намеченному плану...
В фильме снялась турецкая актриса Мерал Конрат, хорошо известная и любимая азербайджанскому зрителю по работе в кинокартине "Тахмина". Также в кинокомедии "Elçilik" заняты - заслуженные артисты Азербайджана Нифтулла Аскеров и Теймур Мамедов, актриса Фируза Балаева, певцы Хатун Алиева и Барыш Комурчуоглу, телеведущие Эльгиз Акбер и Парвана Тахиргызы.
Автор сценария фильма - Аджеми Асадулла, автор идеи проекта - Тогрул Гусейнли, режиссер-постановщик - Ильхам Яшароглу.
Билеты на гала-вечер можно приобрести в кассе Park Cinema Flame Towers или на сайте www.parkcinema.az.
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