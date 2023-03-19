В Аризоне временно сменят название одного из городов для выступления Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт будет удостоена чести временно сменить название города Глендейл в американском штате Аризона. Об этом пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэр города Джерри П. Вейерс объявит о временной смене его названия в честь выступления артистки. Сообщается, что именно в Глендейле пройдет первый концерт тура Свифт под названием "The Eras Tour".

Пока нет информации о том, какое название будет выбрано для населенного пункта. Уточняется, что рестораны Глендейла также будут предлагать меню, связанные с Тейлор Свифт.