https://news.day.az/showbiz/1548287.html The Weeknd подписал соглашение с музыкантами, обвинившими его в плагиате песни
The Weeknd подписал соглашение с музыкантами, обвинившими его в плагиате песни
Певец The Weeknd урегулировал дело о нарушении авторских прав в отношении его трека 2018 года "Call Out My Name". Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В 2021 году участники электро-дуэта Epikker Сунил Фокс и Генри Стрэндж подали иск против The Weeknd и продюсеров Фрэнка Дьюкса и Николаса Джаара. Музыканты утверждали, что "Call Out My Name" является плагиатом их неизданной песни "Vibeking". Согласно заявлению группы, The Weeknd заимствовал вокал и гитарные партии для своей композиции.
Сообщается, что стороны подписали соглашение, однако условия урегулирования конфликта не разглашаются.
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