The Weeknd подписал соглашение с музыкантами, обвинившими его в плагиате песни

Певец The Weeknd урегулировал дело о нарушении авторских прав в отношении его трека 2018 года "Call Out My Name". Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2021 году участники электро-дуэта Epikker Сунил Фокс и Генри Стрэндж подали иск против The Weeknd и продюсеров Фрэнка Дьюкса и Николаса Джаара. Музыканты утверждали, что "Call Out My Name" является плагиатом их неизданной песни "Vibeking". Согласно заявлению группы, The Weeknd заимствовал вокал и гитарные партии для своей композиции.

Сообщается, что стороны подписали соглашение, однако условия урегулирования конфликта не разглашаются.