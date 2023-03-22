Известного американского рэпера жестоко избили в спортзале

На американского рэпера 6ix9ine (Даниэля Эрнандеса) напали в спортзале в американском штате Флорида, передает Day.Az со ссылкой на портал TMZ.

На ролике видно, как один из спортсменов непрерывно избивает лежащего на полу артиста. Мужчина пинал звезду ногами и оскорблял, пока тот пытался закрыть свое лицо руками. После этого к избиению присоединились еще несколько посетителей спортзала.

В результате рэпера увезли в больницу на скорой помощи. На его лице остались ссадины и опухоль. Также медики выявили у пострадавшего травмы челюсти, ребер и позвоночника.

Агентство связалось с адвокатом 6ix9ine Лэнсом Лаззаро. Тот уточнил, что нападение произошло в сауне LA Fitness. Несколько парней без причины начали избивать артиста. При этом сам музыкант был без охраны в это время и не смог дать отпор.

Напавших на рэпера пока не задержали. Адвокат артиста готовится сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.