Эд Ширан заявил, что планирует выпустить посмертный альбом

Певец Эд Ширан в беседе с Rolling Stone заявил, что выпустит посмертный альбом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам музыканта, он планирует выпустить еще как минимум пять альбомов, а после его смерти выйдет специальный альбом. "Я хочу медленно работать над идеальным альбомом до конца моей жизни. И он выйдет после моей смерти", - рассказал Ширан.