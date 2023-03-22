https://news.day.az/showbiz/1548850.html Эд Ширан заявил, что планирует выпустить посмертный альбом
Эд Ширан заявил, что планирует выпустить посмертный альбом
Певец Эд Ширан в беседе с Rolling Stone заявил, что выпустит посмертный альбом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам музыканта, он планирует выпустить еще как минимум пять альбомов, а после его смерти выйдет специальный альбом. "Я хочу медленно работать над идеальным альбомом до конца моей жизни. И он выйдет после моей смерти", - рассказал Ширан.
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