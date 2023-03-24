Киану Ривз разбил каскадеру голову на съемках фильма «Джон Уик»

Канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз рассказал, как однажды разбил голову каскадеру во время съемок фильма "Джон Уик". Об этом он сообщил в интервью изданию ComicBook, передает Day.Az.

Артист не стал делиться подробностями произошедшего, однако упомянул, что члены съемочной группы часто получали травмы на площадке. "Я разбил голову одному джентльмену. Так что это действительно отстой (извините за выражение). Кроме этого, одного парня сбила машина. Ему пришлось поехать в больницу, однако сейчас с ним все в порядке", - поведал актер.

Звезда фильма "Джон Уик" добавил, что процесс создания картины требует определенных физических нагрузок, однако, по его словам, на съемках все заботятся друг о друге.

"Все это говорит о том, что вы должны быть осторожны. Но это здорово, что все [на съемочной площадке] присматривают друг за другом. Однако, конечно, есть некоторые синяки и боль", - поделился артист.