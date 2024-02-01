Джиджи Хадид снялась на крыше небоскреба

Супермодель Джиджи Хадид стала лицом новой рекламы косметического бренда Maybelline New York. Снимки появились в Instagram бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джиджи Хадид снялась в "голом" платье с корсетом и чулками. Образ завершили туфли на высокой платформе. Волосы ей распустили и сделали нюдовый макияж. Съемку провели на крыше небоскреба в Нью-Йорке.

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