В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

Премию "Грэмми" как лучшая песня года получила композиция What Was I Made For? Билли Айлиш, записанная к фильму "Барби" Греты Гервиг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, 66-я церемония вручения премии американской академии звукозаписи прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник.

На звание лучшей песни в этом году также претендовали Dance the Night (Дуа Липа), Butterfly (Джон Батиста), Flowers (Майли Сайрус), A&W (Лана Дэль Рэй), Vampire (Оливия Родриго), Kill Bill (SZA) и Anti-Hero (Тейлор Свифт).

Премию в номинации "Запись года" за песню Flowers вручили исполнительнице Майли Сайрус.

Награду за лучший альбом года в четвертый раз получила Тейлор Свифт за Midnights. Таким образом, теперь Свифт принадлежит наибольшее количество побед в данной категории среди всех артистов, ранее получавших "Грэмми".

Обладательницей "Грэмми" как лучший новый исполнитель стала соул-певица Виктория Моне.

Полный список победителей "Грэмми - 2024" в основных номинациях:

Песня года: Билли Айлиш - "What Was I Made For?"

Запись года: Майли Сайрус - "Flowers"

Альбом года: Тейлор Свифт - "Midnights"

Лучший новый артист: Виктория Моне

Лучшее музыкальное видео: The Beatles - "I'm Only Sleeping"

Лучший вокальный поп-альбом: Тейлор Свифт - "Midnights"

Лучшее сольное поп-исполнение: Майли Сайрус - "Flowers"

Лучшая танцевальная поп-запись: Кайли Миноуг - "Padam Padam"

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: SZA ft. Phoebe Bridgers - "Ghost in the Machine"

Лучший традиционный вокальный поп-альбом: Laufey - "Bewitched"

Лучшая танцевальная/электронная запись: Скриллекс, Fred Again... & Flowdan - "Rumble"

Лучший танцевальный/электронный альбом: Fred Again... - "Actual Life 3"

Лучшая R&B-песня: SZA - "Snooze"

Лучшее традиционное R&B-исполнение : ICU - Коко Джонс

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!