Ди Каприо привел Витторию Черетти на ужин с друзьями

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти явно вывели свои отношения на новый уровень. Актер привел свою девушку на ужин с близким другом - Тоби Магуайром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Вечером в четверг группа знаменитостей направилась в ресторан Funke в Беверли-Хиллз. 25-летняя супермодель и 49-летний Леонардо прибыли в ресторан по отдельности. И Лео, как обычно, пытался спрятаться за бейсболкой и маской.

Звезда "Человека-паука" Тоби и Виттория с подругой от папарацци не скрывались.

Леонардо ранее спровоцировал слухи о помолвке с Витторией, когда в прошлом месяце она продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Про вероятную помолвку написали все таблоиды, но позже выяснилось, что кольцо старое и модель уже носила его ранее.

Впервые о романе между Леонардо и Витторией заговорили летом 2023 года. Она гораздо младше актера, как и все его предыдущие подружки, и уже приблизилась к "опасному" рубежу. Ранее Ди Каприо расставался с девушками до или после того, как им исполнялось 25 лет.

Ранее он встречался с Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Камилой Морроне и Джиджи Хадид, каждой из которых было около 25 лет или меньше, когда они были связаны с актером. Когда сам Лео был моложе, это не так привлекало внимание, но теперь эту его странную особенность обсуждают все чаще и чаще. Актер никогда не был женат и у него нет детей. Он также крайне редко обсуждает свою личную жизнь. Так что журналисты таблоидов обычно могут только догадываться, насколько серьезны его отношения с той, или иной девушкой.

Ситуацию даже прокомментировала бывшая подруга Хью Хефнера Кристал Хефнер, сказав, что "Лео Ди Каприо превращается в нового Хефа".

"Девочки молодеют, и я такая: "О Боже, это плохо выглядит", - пошутила она.

Что касается дружбы с Тоби Магуайром, то Лео подружился с ним еще в 1990-х, когда они оба еще были детьми. Они даже носят одинаковые кулоны, демонстрируя тем самым принадлежность к так называемой "волчьей стае", их группе друзей, в которую также входят Лукас Хаас, Кевин Коннолли, Винсент Лареска и Ричи Акива.

Ранее они называли себя Pussy Posse, но после того, как Леонардо победил в номинации "Лучший актер" на "Оскаре" 2016 года, то решили переименоваться.

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