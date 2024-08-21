Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся?

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал TMZ.

В поданных в суд документах Лопес указала, что их расставание произошло 26 апреля 2024 года. Также отмечается, что Лопес обратилась в суд без адвокатов, более того, выяснилось, что у пары нет брачного контракта.

Впервые они обручились в конце 2002 года, но в 2004-м разорвали помолвку. В июле 2021 года они подтвердили свое воссоединение, а 16 июля 2022 года официально зарегистрировали отношения.

При этом несколько дней назад Бен Аффлек ужинал с бывшей женой. СМИ сделали кадры счастливого актера на встрече с экс-супругой, актрисой Дженнифер Гарнер, и их детьми.

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