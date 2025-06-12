Стало известно о причине разрыва между Дакотой Джонсон и Крисом Мартином

Одна из самых закрытых пар Голливуда объявила о расставании. Звезда франшизы "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и фронтмен британской группы Coldplay Крис Мартин завершили свои отношения после почти восьми лет совместной жизни.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источники, близкие к паре, передает Day.Az.

По информации инсайдеров, главной причиной разрыва стали фундаментальные разногласия относительно будущего семьи. "Дакота сказала, что, возможно, захочет иметь детей в будущем, тогда как Крис с этой частью своей жизни уже покончил", - поделился источник из окружения пары.

У 48-летнего Мартина уже есть двое взрослых детей от предыдущего брака с актрисой Гвинет Пэлтроу - 21-летняя Эппл и 19-летний Мозес. Брак с Пэлтроу, продлившийся с 2003 по 2016 год, завершился "осознанным расставанием", как назвала его сама актриса, и бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради детей.

Еще одним серьезным испытанием для отношений Джонсон и Мартина стала 13-летняя разница в возрасте. "Они действительно пытались уладить отношения, но разница в возрасте часто становилась проблемой", - отмечает инсайдер. 35-летняя Джонсон находится в том периоде жизни, когда многие женщины задумываются о создании семьи, в то время как Мартин уже прошел этот этап.

Несмотря на разрыв, музыкант сохраняет теплое отношение к бывшей возлюбленной. Во время недавнего концерта Coldplay он обратился к публике со словами: "Большое спасибо всем вам. Будьте добры к себе. Будьте добры друг к другу. Не забудьте посмотреть "Материалистов". Мы вас любим", - упомянув новый фильм с участием Джонсон.

История отношений пары знала взлеты и падения. В 2019 году они уже расставались из-за тех же разногласий по поводу детей, но вскоре воссоединились. В 2020 году в прессе появились сообщения о возможной тайной помолвке, когда Джонсон была замечена с крупным изумрудным кольцом на безымянном пальце. Однако свадьба так и не состоялась.

"На этот раз все окончательно", - утверждает источник, близкий к паре. По его словам, в последний раз Джонсон и Мартина видели вместе около двух недель назад во время прогулки в Малибу, после чего они не появлялись вместе на публике.

Роман Дакоты Джонсон и Криса Мартина начался в 2017 году, когда их заметили вместе на ужине в Лос-Анджелесе. За годы отношений пара предпочитала не афишировать личную жизнь, редко появляясь вместе на публичных мероприятиях и практически не комментируя свои отношения в интервью.

Официальных заявлений от представителей Джонсон и Мартина относительно расставания пока не поступало.