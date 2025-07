https://news.day.az/showbiz/1768569.html

Хлыст Индианы Джонса купили за $525 тысяч

Кнут, который исполнитель главной роли в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) актер Харрисон Форд использовал в финальных сценах, продан на аукционе Heritage Auctions за $525 тыс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.