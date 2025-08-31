Ева Мендес вернется на экран после 12-летней паузы

Актриса Ева Мендес вернется на экран спустя 12 лет перерыва в карьере. Об этом сообщил голливудский инсайдер DanielRPK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мендес сыграет жену персонажа своего партнера Райана Гослинга в новой части "Звездных войн" режиссера Шона Леви. В официальном касте имени 51-летней Мендес пока нет.

В 2024 году в интервью The Times актриса рассказывала, что хотела бы работать только с мужем.

Гослинг и Мендес вместе уже больше 13 лет - со времени съемок фильма "Место под соснами" в 2011 году. У супругов двое дочерей. О том, что свадьба артистов, возможно, состоялась, стало известно в 2022 году, когда Мендес показала тату на запястье с надписью de Gosling - поклонники усмотрели в этом вероятность смены фамилии.