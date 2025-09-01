Disney выпустит новую часть «Ледникового периода»

Кинокомпания Walt Disney анонсировала в соцсети X выход новой части мультфильма "Ледниковый период", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картина "Ледниковый период: точка кипения" планируется выйти 5 февраля 2027 года в мировой прокат.

"Новое приключение перенесет зрителей в неизведанные уголки коварного Затерянного мира!" - заявили представители студии.

Первая часть "Ледникового периода" вышла в 2002 году. Мультфильм стал дебютной работой студии Blue Sky Studios. Картину срежиссировали Крис Уэдж и Карлус Салданья.

"Ледниковый период" рассказывал о шерстистом мамонте Мэнни, гигантском ленивце Сиде и смилодоне-сардониксе Диего, которые натыкаются на человеческого ребенка и работают вместе, чтобы вернуть его в его племя. В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо и Денис Лири.