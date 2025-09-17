https://news.day.az/showbiz/1781024.html Пэрис Хилтон рассказала о необычной комнате в своем особняке Актриса Пэрис Хилтон сделала комнату для очков в загородном доме. Как передает Day.Az, об этом сообщает Realtor. "У меня целая комната для очков, и на каждой стене - голографические полки. Там около 10 тысяч пар", - рассказала Хилтон.
Она также добавила, что в особняке есть спа-зона, где актриса ежедневно использует LED-кровать с красным светом, криокамеру и другую технику по косметологии.
