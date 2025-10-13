Австралийская актриса Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой "раньше я ее ненавидела".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее интервью публикует Harper's Bazaar.

58-летняя звезда "Плохой девочки" рассказала, что ненавидела свою светлую кожу, но со временем ее приняла. "Это все еще не моя любимая черта, но я ценю ее, потому что она очень хороша для съемки", - объяснила знаменитость.

Кроме того, Кидман призналась, что стеснялась своего роста. При этом она отметила, что впоследствии нашла в этом, по ее мнению, недостатке положительную сторону. "Мне повезло, что я высокая. У меня так много свободы в том, что я ем, потому что в меня много влезает", - с иронией пояснила артистка.