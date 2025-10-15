Жена Бибера рассказала, что сделает с $1 миллиардом от продажи своего бренда

Жена певца Джастина Бибера, модель и бизнесвумен Хейли Бибер, в интервью WSJ рассказала, что сделает с деньгами от продажи своей компании Rhode, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мае Хейли Бибер продала свой косметический бренд за $1 миллиард. Модель заключила сделку с компанией e.l.f. Beauty. Согласно документам, бизнесвумен получит $600 миллионов наличными, $200 миллионов в виде акций и $200 миллионов в случае роста продаж бренда в течение следующих трех лет. Модель рассказала, что хотела бы сохранить эти деньги для своего сына Джека Блюза.

"Я хочу оставить деньги на будущее моего сына. Это сумма, с которой я раньше не сталкивалась, поэтому я хочу распорядиться ею разумно. Я хотела бы инвестировать ее с умом", - объяснила Бибер.

Несмотря на продажу бренда, модель продолжила участвовать в развитии Rhode: она заняла должность креативного директора и стратегического консультанта. Сообщалось, что манекенщица также руководит отделом инноваций. Сооснователи бизнесвумен Майкл и Лорен Рэтнер тоже остались на руководящих позициях.