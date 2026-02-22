https://news.day.az/showbiz/1817684.html Блогерша Айза вышла замуж Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что вышла замуж за возлюбленного Степана Кузьменко, передает Day.Az. Айза поделилась кадрами со свадьбы. На снимке молодожены держат свидетельство о браке. "Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под березками. Ура!
