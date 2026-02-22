Блогерша Айза вышла замуж

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что вышла замуж за возлюбленного Степана Кузьменко, передает Day.Az.

Айза поделилась кадрами со свадьбы. На снимке молодожены держат свидетельство о браке.

"Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под березками. Ура! Мы теперь муж и жена", - подписала публикацию бизнесвумен.